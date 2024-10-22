Сила в простоте: Россияне не отказались бы от возвращения кнопочных телефонов

Более половины россиян (52,3%) иногда скучают по кнопочным телефонам, а каждый пятый и вовсе жалеет, что такая техника уступила витрины сенсорным гаджетам. Вернуть же прадедушек нынешних смартфонов хочет почти треть (23,4%) граждан страны.

Согласно опросу сервиса CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомился Life.ru, больше всего в старых устройствах респондентов привлекает долговечная батарея. В пользу такого варианта высказались 60% участников исследования. Ещё четверть опрошенных влюблена в уникальный дизайн кнопочных «динозавров», а 12,6% россиян хвалят их за простоту использования.

На втором месте в рейтинге ностальгии оказалась игрушка тамагочи — её хотели бы вернуть 18,3% человек. Третью строчку с результатом 16,8% занял кассетный проигрыватель, а четвёртую и пятую — геймбой и DVD-плеер. В былые времена этими устройствами пользовалось большинство россиян, но потом их вытеснили современные смартфоны, планшеты и консоли, гласит опрос.