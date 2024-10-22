Сила в простоте: Россияне не отказались бы от возвращения кнопочных телефонов
Опрос: Каждый второй россиянин скучает по кнопочным телефонам
Большинство россиян скучают по кнопочным телефонам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko
Более половины россиян (52,3%) иногда скучают по кнопочным телефонам, а каждый пятый и вовсе жалеет, что такая техника уступила витрины сенсорным гаджетам. Вернуть же прадедушек нынешних смартфонов хочет почти треть (23,4%) граждан страны.
Согласно опросу сервиса CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомился Life.ru, больше всего в старых устройствах респондентов привлекает долговечная батарея. В пользу такого варианта высказались 60% участников исследования. Ещё четверть опрошенных влюблена в уникальный дизайн кнопочных «динозавров», а 12,6% россиян хвалят их за простоту использования.
На втором месте в рейтинге ностальгии оказалась игрушка тамагочи — её хотели бы вернуть 18,3% человек. Третью строчку с результатом 16,8% занял кассетный проигрыватель, а четвёртую и пятую — геймбой и DVD-плеер. В былые времена этими устройствами пользовалось большинство россиян, но потом их вытеснили современные смартфоны, планшеты и консоли, гласит опрос.
А между тем мировые техногиганты совершили неожиданный разворот в прошлое, затрубили иностранные СМИ. Последние гаджеты крупнейших производителей всё чаще стали оснащаться новыми кнопками, так как управление некоторыми функциями удобнее осуществлять с помощью нажимных клавиш. Это касается не только смартфонов и бытовой техники, но и автомобилей.