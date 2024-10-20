«Тирании сенсорных экранов конец»: Пользователи возвращаются к кнопочным телефонам
WSJ: Кнопочные гаджеты могут вытеснить сенсорные экраны из-за своей простоты
Производители гаджетов взяли курс на частичный отказ от сенсорного управления. Даже американская корпорация Apple оснастила последнюю версию iPhone новой кнопкой, хотя до этого постоянно выступала за сенсорные смартфоны. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В Apple объяснили частичное возвращение к кнопочному управлению вопросами безопасности и желанием пользователей получать тактильные ощущения при контакте с гаджетом. Так, в 16-й версии iPhone есть отдельная кнопка для управления камерой. Тенденция коснулась не только телефонов, но и других устройств, в частности бытовой техники и автомобилей.
Эксперты прозвали новую моду словом re-buttonization (возвращение к кнопкам). Как объясняется, засилье сенсорных экранов порой играет с человеком злую шутку. Например, в автомобиле водитель тратит на 40 секунд больше, чтобы запустить какую-либо функцию на экране, тогда как наличие привычных кнопок порой облегает управление, напоминает издание.
Компания Apple уже сделала первые шаги к развороту в прошлое, когда в 2021 году приняла решение вернуть традиционный механизм клавиатуры в Macbook. С течением времени компьютерные клавиатуры становились всё тоньше и меньше, однако стали чаще ломаться. Сейчас корпорация сделала пару шагов назад в этом вопросе. Судя по всему, такое же будущее ждёт и привычные смартфоны, уверен автор публикации.
«Тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец», — резюмируется в статье.
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