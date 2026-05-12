Не iPhone: Назван самый продаваемый телефон в мире

Выпущенный в 2003 году аппарат Nokia 1100 с кнопочным управлением разошёлся по миру тиражом в 250 миллионов экземпляров, что сделало его абсолютным лидером продаж среди всех мобильных устройств. Такую статистику приводит издание BGR.

Журналисты уточнили, что ближайшим преследователем оказалась модель Nokia 1110, представленная в 2005 году: её результат составил 248 миллионов проданных штук. Замыкают тройку лидеров iPhone 6 и 6 Plus с показателем 224 миллиона реализованных смартфонов.

В публикации раскрыли, по какой причине рейтинг самых продаваемых девайсов в мире не увенчали модели от Apple или Samsung. Специалисты обратили внимание, что в период доминирования Nokia рыночная ситуация разительно отличалась от нынешней: финская марка конкурировала лишь с горсткой производителей, такими как Blackberry, Sony и Motorola. К тому же свежую модель от Nokia отпускали всего за 100 долларов (7,4 тысячи рублей), в то время как появившийся приблизительно тогда же Motorola Razr V3 стоил 450 долларов (33 тысячи рублей).

Как указано в материале, кнопочные аппараты финских инженеров не теряли актуальности даже после выхода iPhone и распространения смартфонов. К примеру, в 2011 году исключительно на африканском континенте у пользователей в обращении находилось 50 миллионов экземпляров Nokia 1100.

Секрет успеха «Нокиа 1100» заключался в простоте, невероятной прочности, пыле- и влагозащите корпуса, а также впечатляющей автономности — до 400 часов в режиме ожидания. Модель предлагала базовый, но важный для пользователей того времени функционал: встроенный фонарик, сменные панели и культовую игру «Змейка» по доступной цене. Именно с продажи этой модели в Нигерии в 2005 году была зафиксирована реализация миллиардного телефона бренда.

