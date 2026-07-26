Золотая жила скандалистки: почему Алёне Водонаевой платят за гнев, хейт и оскорбления Оглавление Ведьма набросилась на ребёнка: за что Водонаева материт родителей Хейт и «роскомжирнадзор»: за что Водонаева проклинает людей На что Водонаева так много тратит Мужья, романы и сын Водонаевой Политическая позиция Водонаевой: усидеть на двух стульях Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева нашла золотую жилу. Она унижает, ненавидит и желает смерти. Но, как ни странно, за хейт ей неплохо платят. Как и на что живёт эпатажная дама? 25 июля, 22:25 Проклятия в адрес полных, самокатчиков, детей: почему Алёна Водонаева так ненавидит окружающих? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © dom2

Ведьма набросилась на ребёнка: за что Водонаева материт родителей

— Представь, какая бы скучная была твоя жизнь, если бы я не раздражала тебя! — с такими словами 44-летняя Водонаева недавно обратилась к подписчикам. Похоже, это её девиз и кредо. Отчего-то вспоминается мультяшная Шапокляк с её «хорошими делами прославиться нельзя».

На этот раз бывшая участница «Дома-2» обматерила не говорящих по-русски и не понимающих её туристов, которым не повезло оказаться с ней в одной моторной лодке в окружении аллигаторов.

— Мальчик, завали е..., б…! Можно, б…, орать дома! Ты (обращаясь к подруге) не могла бы выкинуть ребёнка за борт. Это не вопрос, а просьба. Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей, — так Водонаева отборно обругала и плачущего мальчугана лет восьми и его родителей, которые «не блещут умом».

Сама скандальная блогерша, естественно, «не из тех матерей, которые считают, что оры ребёнка должен терпеть кто-то, кроме родных».

Осознавая, что подобные слова вызовут негативную реакцию, Водонаева отметила: «Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне в шляпу в директе. Портал в ад открыт». Видимо, скандалы и провокации — то, без чего она не может обходиться.

Водонаева уже дней двадцать отдыхает в Майами. В её запрещённограмме есть фотографии из роскошного отеля Trump National Doral Miami, где номер стоит от 30 тысяч рублей. Рядом находится водно-болотный сафари-парк «Эверглейдс», там и произошла безобразная сцена с ребёнком.

Вообще блогерша обожает посещать США. Бывала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и даже городе ведьм Салеме. В одной из недавних поездок её прямо на улице весьма откровенно обнимал Микки Рурк, уже потерявший статус суперзвезды.

Алёна Водонаева в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva

Хейт и «роскомжирнадзор»: за что Водонаева проклинает людей

— Это террористы, камикадзе, смертники, которые шныряют по паркам и тротуарам, — так Водонаева вступила на очередную тропу войны, на этот раз с самокатчиками.

Многие её, может быть, и подержали бы. Но потом она развила мысль.

— Самокатчики, будьте вы прокляты, горите в аду, ходите пешком, жирные вы твари, — кричала блогерша журналистам на публичном мероприятии.

Широкий резонанс получил её пост, где она сняла на видео девушку, которая вставала на электросамокат. Подпись была обидная и с намёком на лишний вес.

Алёну Водонаеву призвали отменить за хамское поведение. Она отмахнулась: мол, кто её критикует, это «е…..» и «бездельники». Теперь докопалась до американских толстяков и публикует их снимки у «Макдоналдса». В «Телеграме» у неё даже появилось забавное прозвище — Роскомжирнадзор.

Алёна Водонаева прославилась скандальными высказываниями о полных людях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva

СМИ подмечали лицемерие Водонаевой. Однажды она публично пристыдила телеведущую Юлию Барановскую за то, что та отчитала в эфире корпулентную женщину. Правда, слова для этого экс-участница «Дома-2» выбрала неподходящие, типа нельзя «глумиться над инвалидами». В другой раз Водонаева назвала «крысами» и «мерзким г….» людей, которые сфотографировали Анну Семенович в купальнике на пляже.

— Она (Семенович. — Прим. ред.) не строит из себя фитоняшку, — выдала блогерша классическое «это другое».

Но было дело, что Водонаева щедрилась на комплименты Диме Билану, Наоми Кэмбелл, Настасье Самбурской. Но это всё редкие исключения.

— Очень многие люди живут с раком вкуса: не разбираются в искусстве, смотрят плохое кино, слушают плохую музыку. Это фастфуд, — сказала она про Макана.

— Какой-то Лариса Долина mood. Деменция никого не щадит, — это о Криде.

— Мне никто не нравится! — а это про всех современных артистов.

Даже от звезды сборной Испании по футболу и чемпиона мира Ламина Ямаля у Водонаевой портится аппетит. Причина: 19-летний парень, видите ли, прыщав.

Ещё Алёна выкладывает в постах фотографии своих подписчиков — тех, которые посмели критиковать её в комментариях.

Когда кто-то спросил Водонаеву про помощь психологов, она заявила, что те не вывезут её, потому что не знают, какой груз тащат на себе публичные люди. Возникает вопрос: зачем эпатировать любой ценой, если это давит?

Водонаева выслеживает, кто посмел её критиковать.

На что Водонаева так много тратит

— Многие мои подруги, да и я, мы никак не романтизируем любовь, отношения, какую-то вот эту всю инфантильную историю. Деньги — это самое главное на сегодняшний день, — призналась Водонаева на одном из телешоу.

У блогерши 1,9 млн подписчиков в запрещённограме и почти 150 тысяч в «Телеграме». Все доходы проходят через её ИП в сфере рекламной деятельности.

Алёна ежемесячно тратит до 200 тысяч на еду, потому что заказывает в ресторанах. Недавно она полностью сделала себе зубы: голливудская улыбка обошлась ей в 6 млн рублей за три года походов к стоматологу. Много было потрачено и на фигуру — Водонаева дважды уменьшала грудь.

Последние два года блогерша выкладывает фотографии с балкона бывшего доходного дома на Малой Бронной улице у Патриков. Life.ru высчитал её этаж: на нём пара квартир, двухъярусная стоимостью до полумиллиарда и одноуровневая стоимостью около 100 млн рублей. Не факт, что это собственность самой Водонаевой: возможно, съёмная или кавалера.

По архивным данным из ЕГРН, Водонаева может владеть другой недвижимостью: двушкой в «сталинке» на Саввинской набережной (около 50 млн), студией в ЖК «Гусарская баллада» в одинцовском посёлке ВНИИСОК (около 10 млн), четырёхкомнатной квартирой в доме бизнес-класса у Воронцовского парка (от 50 млн).

Дом на Малой Бронной у Патриков. Фото © cian

Мужья, романы и сын Водонаевой

Алёна признавалась, что у неё несколько возлюбленных и они друг о друге не знают. Блогерша строга с женихами. Если сделал что-то, что идёт вразрез с её представлением о жизни, он «дурак». Если подарил что-то не из её вишлиста, то такой подарок летит в помойку.

— Как только женщина открыла рот, мужчина должен захлопнуться и не отсвечивать, — иронизирует Водонаева.

В «Доме-2» Водонаева строила любовь со Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым. Замужем была дважды: с 2009-го по 2013 — за бизнесменом Алексеем Малакеевым (владеет компанией «ТЕХ-КРЕП» с доходами в 2,5 млрд рублей) и с 2017-го по 2019-й — за диджеем Алексеем Комовым. Собиралась за тату-мастера, но бросила его. От Малакеева в 2010 году родила сына Богдана. Парень учится в лицее «Ромашка», собирается поступать в МГУ, играет в шахматы. Мать его не балует.

— Девочек надо баловать, приучать их к тому, что они принцессы, что, возможно, кто-то будет нести за них ответственность. Пацаны — это другое. Езжай на метро, и никаких карманных расходов, — говорила Водонаева.

Сын Алёны Водонаевой Богдан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva

Политическая позиция Водонаевой: усидеть на двух стульях

Водонаева в 2014 году осудила возвращение Крыма. По её словам, это «варварская и агрессивная аннексия», за которую «Россия должна будет раскошелиться». Также она приветствовала санкции Украины против российских деятелей искусств, которые выступили на полуострове. В кэше Интернета есть сведения, что и главу экстремистов из ФБК* она тоже поддерживала. Как началась СВО, блогерша тут же умерила пыл, но продолжила интересоваться политикой.

Водонаева ругала возвращение Крыма и светилась с Сергеем Мироновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva

Она, например, посетила паблик-ток с участием «Справедливой России» и её лидером Сергеем Мироновым. Любопытно, что младший брат блогерши, Станислав, состоит в этой партии и является её депутатом в Одинцовском округе.

Кстати, Станислав Водонаев, его супруга и рэпер Гуф владеют магазином одежды, который управляется сразу двумя компаниями. Бухгалтерия одной странная: доходы — свыше 47 млн, а чистая прибыль — менее миллиона. Вторая вообще работает по УСН и формально убыточно. Возможно, речь может идти о дроблении бизнеса.

* Запрещённая в России экстремистская организация.