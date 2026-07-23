Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:45

Песков не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану в конфликте с США

Обложка © ТАСС / Vahid Salemi / АР

Обложка © ТАСС / Vahid Salemi / АР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной помощи Москвы Ирану в нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Журналисты попросили его оценить информацию о том, что американская разведка подозревает Россию в передаче Ирану технологий и разведданных, которые могли использоваться при подготовке атак, в том числе на объекты ЦРУ.

«Никак», — ответил Песков на просьбу прокомментировать.

Он добавил, что не считает подобные сообщения основанием для комментариев со стороны Кремля.

Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт
Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar