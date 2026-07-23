Песков не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану в конфликте с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной помощи Москвы Ирану в нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Журналисты попросили его оценить информацию о том, что американская разведка подозревает Россию в передаче Ирану технологий и разведданных, которые могли использоваться при подготовке атак, в том числе на объекты ЦРУ.

«Никак», — ответил Песков на просьбу прокомментировать.

Он добавил, что не считает подобные сообщения основанием для комментариев со стороны Кремля.