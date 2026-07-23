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23 июля, 10:29

Взрывы машин и столб чёрного дыма: Мощный пожар охватил автосалон Ford в Варшаве

В Варшаве произошёл крупный пожар в автосалоне Ford и автомастерской

В Варшаве произошёл крупный пожар в автосалоне Ford и автомастерской. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hejwarszawa

В Варшаве произошёл крупный пожар в автосалоне Ford и автомастерской. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hejwarszawa

В столице Польши утром 23 июля произошёл крупный пожар, охвативший автомастерскую и автосалон Ford. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили более 40 пожарных расчётов. Об этом сообщило издание Fakt.

В Варшаве произошёл крупный пожар в автосалоне Ford и автомастерской. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hejwarszawa

Возгорание вспыхнуло ранним утром и быстро распространилось на здания автомастерской и расположенного рядом дилерского центра. К тушению привлекли десятки пожарных расчётов. По словам очевидцев, после того как пламя добралось до выставочного зала, начали раздаваться взрывы автомобилей. В результате огонь уничтожил все машины, находившиеся внутри помещений, а также около десяти транспортных средств, припаркованных снаружи.

Над Варшавой поднялся густой чёрный дым, который был заметен за несколько километров. В городской пожарной службе пояснили, что причиной такого сильного задымления стало горение автомобилей и большого количества пластиковых материалов. К настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас они продолжают проливать конструкции зданий, чтобы не допустить повторного распространения огня.

В полиции сообщили, что причина возгорания пока не установлена. По предварительной оценке, площадь повреждённых объектов составляет около 3,5 тысячи квадратных метров. Жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

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Ранее крупный пожар произошёл на территории военной базы Асака к северу от Токио. Над объектом поднялся густой столб чёрного дыма, который был хорошо виден из разных районов. Возгорание началось на мусорной свалке, расположенной внутри территории базы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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