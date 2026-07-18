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17 июля, 21:22

В Британии временно запретили паровозы после пожара из-за «Хогвартс-экспресса»

Обложка © Wikipedia / 96tommy

Обложка © Wikipedia / 96tommy

Оператор Network Rail временно остановил движение паровозов после пожара возле железнодорожных путей. Инцидент произошёл в Великобритании и привёл к отмене 72 рейсов. Об этом сообщает The Mirror.

По предварительной версии, сухая растительность загорелась из-за искры из трубы туристического поезда, который снимали в фильмах о Гарри Поттере. Огонь также повредил систему сигнализации.

«Хогвартс-экспресс» стал причиной остановки паровозов в Британии», — говорится в публикации.

Network Rail запретила использовать паровозы до снижения угрозы природных пожаров. Железнодорожным компаниям предложили временно заменить составы на угольном топливе дизельными поездами.

Ограничения ввели на фоне второй за месяц волны жары в Англии. Из-за высокой температуры и сухой растительности оператор перевёл значительную часть страны в красную зону пожарной опасности.

Туристический поезд проезжает по виадуку Гленфиннан, который показывали в экранизациях книг Джоан Роулинг.

Число пострадавших при столкновении поездов в Англии возросло до 100
Число пострадавших при столкновении поездов в Англии возросло до 100

Ранее два пассажирских поезда столкнулись возле города Бедфорд на юге Англии. Оба состава следовали в Лондон из Ноттингема и Корби. По предварительным данным, скоростной поезд из Корби врезался в пригородный состав из Ноттингема. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе переломы. К месту происшествия направили воздушную скорую помощь и подразделения экстренных служб.

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Антон Голыбин
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