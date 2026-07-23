Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:18

Чемпионку «Ролан Гаррос» задержали за мошенничество

Kyodo: Чемпионку «Ролан Гаррос» Рику Хираки задержали по делу о мошенничестве

Обложка © Gettyimages / John Gichigi

Обложка © Gettyimages / John Gichigi

Японскую чемпионку «Ролан Гаррос» 1997 года в миксте Рику Хираки задержали по подозрению в участии в афере с обналичиванием похищенных средств. О деталях дела сообщает агентство Kyodo.

По информации следствия, бывшая теннисистка действовала в сговоре со злоумышленниками, которые обманули жительницу города Кагосима. У женщины выманили около 1840 долларов.

Мошенник использовал фальшивый аккаунт и представлялся хирургом-ортопедом из Франции. Он убедил потерпевшую, что ему срочно требуется помощь с оплатой таможенного сертификата на имущество якобы скончавшейся супруги.

Женщина перевела требуемую сумму на указанный счет. По данным полиции, в тот же день 54-летняя экс-спортсменка обналичила эти деньги через банкомат.

Правоохранители выяснили, что на этот же счёт поступали переводы и от других людей. Они также заявили о потере средств при схожих обстоятельствах.

Сама фигурантка свою причастность к противоправным действиям отрицает. Ранее она входила в топ-100 мирового рейтинга и занимала 72-ю строчку в одиночном разряде. Главным достижением Хираки остаётся победа на Открытом чемпионате Франции в дуэте с индийцем Махешем Бхупати в 1997 году.

Обнёс Курник, но сейф не осилил: украинцу в Польше грозит 20 лет
Обнёс Курник, но сейф не осилил: украинцу в Польше грозит 20 лет

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Япония
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar