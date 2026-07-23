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Регион
23 июля, 11:41

Сын Черномырдина не добился активов Caterpillar: Верховный суд оставил сделку в силе

Верховный суд отказал сыну Черномырдина в оспаривании продажи дочек Caterpillar

Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Верховный суд России признал законной передачу четырёх российских дочерних структур американской корпорации Caterpillar компании «Инвестиционные решения». Оспорить решение правительственной комиссии пыталась «Соммарива», бенефициарным владельцем которой указан Андрей Черномырдин — сын бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Об этом пишет РБК.

Его фирма также претендовала на приобретение активов производителя спецтехники. Речь шла о компаниях «Катерпиллар Евразия», «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл», «Солар Турбинс СиАйЭс» и «Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис». «Соммарива» требовала отменить отдельные пункты решения правительственной комиссии.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что «Инвестиционные решения» получили доли «на основании ненормативного правового акта подкомиссии и специального разрешения Владимира Путина, активы были получены на условиях, отвечающих интересам бюджета Российской Федерации».

Минфин и Минпромторг заявили, что правительственная комиссия действовала в рамках своих полномочий и не нарушила права истца. Представители покупателя также указали на положительный эффект более высокой стоимости сделки для российского бюджета.

Судья Вячеслав Кириллов не нашёл оснований для удовлетворения требований. В результате решение о переходе российских активов Caterpillar к «Инвестиционным решениям» осталось в силе.

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Полина Никифорова
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