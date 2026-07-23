«Проклянёте его на второй день»: Протоиерей Ткачёв призвал не завидовать богатым людям

Протоиерей Андрей Ткачёв на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать состоятельным и влиятельным людям, потому что они, по его словам, «живут проклятой жизнью». Запись выступления появилась на его канале в RuTube.

По словам священника, крупные капиталы лишают человека сна и аппетита. Он объяснил это тем, что деньги заставляют работать на себя без остановки, круглые сутки.

«Если Бог даст вам богатство — вы проклянёте его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым», — обратился Ткачёв к собравшимся.

Протоиерей уверен, что счастливее всего живётся тем, у кого нет ни миллиардов, ни ответственности за судьбу страны. Он считает таких людей истинно свободными.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на Сретение Господне объяснил, о чём бесполезно молиться. По его словам, в этом списке просьбы о материальном достатке и карьере — прибавке к зарплате, повышении, покупке жилья или машины.