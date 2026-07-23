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23 июля, 12:01

Сырский после увольнения опубликовал фото с собакой, держащей в зубах кость

Обложка © Telegram / Александр Сырский

Обложка © Telegram / Александр Сырский

Бывший главком ВСУ Александр Сырский показал фото с собакой, держащей в зубах кость. Снимок появился в соцсетях.

«Уже можно...» — говорится в подписи к публикации.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Сырского. Решение приняли на фоне политического кризиса и массовых протестов в украинских городах. Причиной волнений послужил конфликт внутри армейского руководства. Разногласия возникли между Сырским и экс-главой оборонного ведомства Михаилом Фёдоровым.

Почерк «Квартала-95»: Увольнение Сырского стало публичным шоу по сценарию Зеленского
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Владимир Зеленский назначил на освободившееся место главкома Михаила Драпатого. Лидера Киева также сообщил об утверждении нового состава Генерального штаба.

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Никита Никонов
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