Миллиардный штраф для Google: Брюссель обвинил корпорацию в давлении на конкурентов

Евросоюз назначил Google штраф в размере 890 млн евро (около 1 млрд долларов) за нарушение правил конкуренции на цифровом рынке. Регуляторы заявили, что компания использовала доминирующее положение для продвижения собственных сервисов. Об этом сообщила газета NYT.

По версии регуляторов, сервисы компании в сферах покупок, путешествий, игр и языкового перевода получали более заметное расположение в поиске, тогда как предложения конкурентов оказывались ниже в списке результатов. Кроме того, власти ЕС указали на нарушения в работе магазина приложений Google Play. По мнению комиссии, ограничения платформы мешали разработчикам напрямую взаимодействовать с пользователями и проводить сделки без участия Google, что позволяло компании сохранять высокие комиссии.

Решение связано с нарушением Закона о цифровых рынках (DMA), который был принят в 2022 году для ограничения влияния крупнейших технологических платформ и защиты конкуренции. Европейские власти потребовали от Google в течение 60 дней изменить подходы к работе, в том числе повысить заметность конкурирующих сервисов. В случае невыполнения требований компании могут грозить дополнительные штрафы — до 5% её мирового дохода.

В Google заявили, что решение приведёт к изменениям в продуктах компании, которые могут ухудшить качество сервисов для пользователей в Европе. Главный юрисконсульт корпорации Кент Уокер назвал такие требования «деградацией продукта».

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы привлёк компанию TikTok Pte Ltd. к административной ответственности и назначил штраф в размере 3 млн рублей. Основанием для решения стало невыполнение обязанностей владельца социальной сети.