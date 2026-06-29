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29 июня, 12:33

В России оштрафовали Telegram на 3,5 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram из-за распространения запрещённой информации. Сумма взыскания составила 3,5 млн рублей.

Основанием для разбирательства стало несоблюдение требований по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещённым материалам. Под проверку попали публикации, связанные с наркотиками, методами совершения самоубийства, а также контент с запрещёнными изображениями несовершеннолетних.

Квалификация нарушения определена по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, предусматривающей ответственность владельца соцсети. Штраф в размере 3,5 млн рублей стал итоговой мерой, назначенной судом по результатам рассмотрения дела.

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Ранее повторное нарушение правил распространения информации в интернете стало основанием для административного штрафа в отношении американской корпорации Apple Inc. в Москве. Решение по делу вынес мировой судья судебного участка №374 Таганского района столицы 25 июня 2026 года. Компания была признана виновной по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ.

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Милена Скрипальщикова
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