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23 июля, 12:37

В бразильских школах начнут изучать русский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J.P. Junior Pereira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J.P. Junior Pereira

Бразилия включит русский язык как иностранный в ряде национальных школ. Договорённость была достигнута 22 июля на онлайн-встрече Министерства просвещения РФ и Министерства образования Федеративной Республики Бразилия.

Стороны провели рабочее совещание, где обсудили ключевые шаги. От российского ведомства выступал директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов.

Он акцентировал внимание на развитии двусторонних связей. По итогам переговоров удалось согласовать продвижение языка Пушкина и его включение в программы профильного бразильского ведомства.

Помимо этого, чиновник отметил ценность обмена педагогическим опытом. Партнёры утвердили план запуска программ повышения квалификации и отправки преподавателей из РФ в южноамериканскую республику.

Участники диалога подтвердили интерес к совместным инициативам. Речь шла о взаимодействии в области детского отдыха, оздоровления и среднего профессионального образования.

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Министерство образования Бразилии назвало приоритетной задачей подготовку квалифицированных учителей. Российская сторона заявила о готовности делиться накопленными наработками и поддерживать постоянный диалог.

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Никита Никонов
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