В бразильских школах начнут изучать русский язык

Бразилия включит русский язык как иностранный в ряде национальных школ. Договорённость была достигнута 22 июля на онлайн-встрече Министерства просвещения РФ и Министерства образования Федеративной Республики Бразилия.

Стороны провели рабочее совещание, где обсудили ключевые шаги. От российского ведомства выступал директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов.

Он акцентировал внимание на развитии двусторонних связей. По итогам переговоров удалось согласовать продвижение языка Пушкина и его включение в программы профильного бразильского ведомства.

Помимо этого, чиновник отметил ценность обмена педагогическим опытом. Партнёры утвердили план запуска программ повышения квалификации и отправки преподавателей из РФ в южноамериканскую республику.

Участники диалога подтвердили интерес к совместным инициативам. Речь шла о взаимодействии в области детского отдыха, оздоровления и среднего профессионального образования.

Министерство образования Бразилии назвало приоритетной задачей подготовку квалифицированных учителей. Российская сторона заявила о готовности делиться накопленными наработками и поддерживать постоянный диалог.