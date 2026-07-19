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19 июля, 20:40

В финале ЧМ-2026 на поле вынесли баннер со словами на русском языке

Обложка © ТАСС/AP Photo/Matt Slocum

Обложка © ТАСС/AP Photo/Matt Slocum

Во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле появился гигантский баннер с надписями на десятках языков мира. Среди них оказались и слова на русском языке.

На полотне были размещены слова, символизирующие общечеловеческие ценности. В русскоязычной версии можно было увидеть слова «любовь» и «исследовать».

Перерыв финала также стал историческим для мировых первенств. Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА организовала полноценное шоу между таймами по аналогии с выступлениями на Супербоуле.

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Финальный матч проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). После первого тайма сборные Испании и Аргентины не сумели открыть счёт — 0:0.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Артур Лапсаков
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