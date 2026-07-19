В финале ЧМ-2026 на поле вынесли баннер со словами на русском языке

Во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле появился гигантский баннер с надписями на десятках языков мира. Среди них оказались и слова на русском языке.

На полотне были размещены слова, символизирующие общечеловеческие ценности. В русскоязычной версии можно было увидеть слова «любовь» и «исследовать».

Перерыв финала также стал историческим для мировых первенств. Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА организовала полноценное шоу между таймами по аналогии с выступлениями на Супербоуле.

Финальный матч проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). После первого тайма сборные Испании и Аргентины не сумели открыть счёт — 0:0.