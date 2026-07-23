«Не возьму в руки оружие»: Британцы массово признались в нежелании защищать родину

Почти 70% опрошенных британцев не готовы участвовать в боевых действиях. Такие результаты показало исследование компании YouGov, проведенное по заказу телеканала Sky News.

Более половины участников анкетирования (52%) сослались на преклонный возраст или проблемы с самочувствием, из-за которых они не смогут отправиться на фронт. Ещё 17% заявили о категорическом отказе воевать по личным убеждениям. В совокупности доля небоеспособных граждан достигла 69%.

Лишь малая часть жителей выразила решимость защищать островное государство с оружием в руках. Добровольно сделать это при вторжении согласны только 6% респондентов. Ещё 14% допускают прохождение службы в войсках, но исключительно по призыву.

Исследование выявило и отношение к вероятности внешней агрессии. Почти треть опрошенных (29%) считает, что Британия может подвергнуться атаке в ближайшие десять лет. При этом больше половины респондентов назвали подобный сценарий маловероятным.

Также значительная часть граждан сомневается в силах национальных вооружённых формирований. Об отсутствии веры в способность армии обеспечить оборону сообщили 53% опрошенных. Положительно о готовности войск отозвались чуть более трети респондентов (38%).