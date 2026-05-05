«Не готовы воевать»: Политолог привёл печальную для немецкой армии статистику

Каждый второй немец в возрасте до 45 лет заявил, что не готов служить и воевать за свою страну. Такую статистику озвучил политолог Генри Сардарян.

По его словам, это очень существенный показатель. Кроме того, число тех, кто всё же выразил готовность, нужно делить на какой-то коэффициент, добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Усреднённый немец, как подчеркнул Сардарян со ссылкой на данные опросов, не готов подписаться на службу за родину. При этом, отметил политолог, Германия является единственной страной, чья милитаризация должна беспокоить Россию. У неё самый мощный военно-промышленный потенциал, она способна быстро развернуть производство, а уровень инженерного образования и количество специалистов в стране высоки, добавил эксперт. Также он обратил внимание на историческую память немцев.

Напомним, по данным западных СМИ, Германия приступила к полномасштабной подготовке к возможной войне, переоборудуя гражданские объекты для военных нужд. В порту Бремерхафена укрепляют погрузочные доки для приёма тяжёлой военной техники, включая 60-тонные «Леопарды» — стоимость работ достигает 1,35 миллиарда евро.