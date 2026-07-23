Пьяная компания подорвалась на гранате в Харьковской области

Три человека подорвались на гранате во время застолья в Харьковской области. Об инциденте проинформировала пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

На Украине трое собутыльников погибли из-за неосторожного обращения с гранатой. Фото © Telegram /Полиция Харьковской области

Трагедия случилась в городе Златополь Лозовского района. В компании находились трое мужчин: двое 2003 года рождения и один 1999-го. Все вместе они употребляли алкоголь. У одного из собутыльников при себе оказалась граната, неосторожное обращение с которой привело к мгновенной детонации. Все трое скончались на месте происшествия ещё до прибытия медиков.

В украинских правоохранительных органах фиксируют устойчивый рост подобных происшествий. Ведомство признаёт масштабный неконтролируемый вывоз оружия из зоны боевых действий в тыловые регионы. За период с 2022 по 2026 год у гражданского населения изъяли почти 20 тысяч единиц незарегистрированного вооружения. Статистика текущего года также выглядит угрожающе: только за последние месяцы полицейские обнаружили 1 603 ствола огнестрельного оружия и 14 531 гранату.

Ранее в Одесской области дезертир подорвал гранату после остановки патрулём, в результате чего погиб сам и ранил двух полицейских. 56-летний мужчина передвигался на мопеде и был остановлен за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов выяснилось, что он самовольно оставил воинскую часть, после чего водитель достал из багажника гранату и привёл её в действие прямо на месте.