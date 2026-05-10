В Ахтырке на Украине мужчина подорвался на гранате
В городе Ахтырка Сумской области мужчина подорвался на гранате. Об этом пишет издание «Страна.ua».
По предварительной информации, сначала он угрожал применить взрывное устройство в одном из заведений. После того, как посетители покинули помещение, мужчину вывели на улицу, где и прогремел взрыв. Информации о его состоянии нет.
Ранее Life.ru писал, как в Белой Церкви у здания ТЦК взорвалась граната. Служба безопасности Украины сообщала о проведении обысков и раскрытии схемы взяточничества в этом учреждении.
