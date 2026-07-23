Служба безопасности Украины перебросила в Донецкую Народную Республику завербованного бывшего военнослужащего ВСУ под видом мирного жителя. Подробности спецоперации раскрыл ТАСС сам агент Владислав Акимов.

«Я бывший военнослужащий Украины. В 2019 году меня призвали на срочную службу. Я подписал контракт по истечению окончания «срочки». Служил в различных батальонах. Меня кинули на полгода в Димитрове», — рассказал Акимов.

Затем Акимова перевели в Александрополь Днепропетровской области. Он пробыл там около двух недель, почему чего командование постановило перебросить его в штурмовой отряд. Мужчине не захотел становиться «мясом» и сбежал в Красноармейск.

Там он скрывался в собственном доме, пока на него не вышли сотрудники СБУ. Оперативник, представившийся Греком, поставил условие: если Акимов хочет, чтобы с его семьёй, оставшейся на украинской территории, ничего не случилось, он обязан пойти на сотрудничество.

После получения инструктажа агента перебросили в Донецк, замаскировав под беженца. Ему предстояло легализоваться, оформить российские документы, а затем приступить к разведывательной работе. В задачи входила фотосъёмка военных объектов, административных зданий и мест дислокации военнослужащих с последующей отправкой материалов через мессенджер Telegram.

Выполнить задание он не сумел. В пункте временного размещения его сразу вычислили сотрудники ФСБ, проводившие фильтрацию. Акимов признался, что специалисты уже располагали полной информацией о его службе в рядах ВСУ и связях с СБУ. Представители силовых структур ДНР отметили, что этот случай далеко не первый, но все попытки заброски агентуры оперативно пресекаются.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, работавшего на ГУР. По данным следствия, мужчина был завербован через иностранный мессенджер и за деньги собирал закрытые сведения о приграничном регионе.