МЧС запретило ставить электромобили и фуры под ж/д мостами и эстакадами

МЧС России ввело запрет на размещение электромобилей, газобаллонных машин и стоянок грузовиков под железнодорожными мостами и эстакадами. Новые правила вступили в силу 10 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения внесены в свод правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности». Приказ об этом МЧС подписало 22 мая.

Под ограничения попали пожаро- и взрывоопасные объекты. Также запрещено оставлять под эстакадами грузовой транспорт.

Документ ужесточает требования и к строительным материалам. Они должны быть более пожаробезопасными.

Отдельные нормы теперь прописаны для зданий вокзалов высокоскоростных магистралей. Также установлен предел огнестойкости опор и пролетных строений мостов.

В ведомстве пояснили, что поправки повысят защиту пассажиров, особенно на новых линиях. Нововведения также ускоряют доступ пожарных расчётов к труднодоступным участкам и устраняют правовые коллизии в нормативах.