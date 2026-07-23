Круассан с «лобковыми волосами» взорвал соцсети: необычная выпечка разделила людей на два лагеря

Необычный круассан с чёрными «волосами» стал вирусным в социальных сетях Таиланда. Об этом сообщает Bangkok Post.

Круассан с «лобковыми волосами». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bankii_ii/

Выпечку представила популярная пекарня Saiwan Bakehous в Паттайе. Создатели специально сделали десерт похожим на круассан, покрытый лобковыми волосами.

Владелец заведения Артит Чомсават рассказал, что идея появилась после успеха другого необычного десерта — торта с «волосами». Для оформления выпечки использовали фат-чой — съедобную черную водоросль.

Необычный внешний вид вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи раскритиковали задумку и заявили, что традиционный французский круассан заслуживает более уважительного отношения. Другие, напротив, восприняли идею как безобидную шутку и похвалили пекарню за оригинальность.

История вышла за пределы Таиланда и привлекла внимание зарубежных пользователей. В итоге необычная выпечка стала ещё одним вирусным гастрономическим экспериментом, который разделил мнение публики.