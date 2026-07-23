Минцифры рекомендовало перейти на российские сертификаты безопасности

Минцифры порекомендовало владельцам сайтов и пользователям устанавливать отечественные сертификаты безопасности. Причиной стал риск массовых сбоев при открытии российских ресурсов в иностранных браузерах.

В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать SSL-сертификаты у российских доменов. Из-за этого соединение с банками, маркетплейсами и онлайн-магазинами может помечаться как небезопасное, а некоторые площадки уже сигнализируют о неполадках при подключении.

Установка сертификатов Минцифры решает эту проблему в обход иностранных ограничений. Цифровые документы работают по тому же принципу, что и западные аналоги. В министерстве подчеркнули, что процедура безопасна и не сказывается на работоспособности устройств.

Корневой и выпускающий сертификаты, действующие ещё с 2022 года, доступны для скачивания на портале «Госуслуги», их можно инсталлировать как на компьютер, так и на мобильный телефон.