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23 июля, 14:48

Минцифры рекомендовало перейти на российские сертификаты безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleg Elkov

Минцифры порекомендовало владельцам сайтов и пользователям устанавливать отечественные сертификаты безопасности. Причиной стал риск массовых сбоев при открытии российских ресурсов в иностранных браузерах.

В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать SSL-сертификаты у российских доменов. Из-за этого соединение с банками, маркетплейсами и онлайн-магазинами может помечаться как небезопасное, а некоторые площадки уже сигнализируют о неполадках при подключении.

Установка сертификатов Минцифры решает эту проблему в обход иностранных ограничений. Цифровые документы работают по тому же принципу, что и западные аналоги. В министерстве подчеркнули, что процедура безопасна и не сказывается на работоспособности устройств.

Корневой и выпускающий сертификаты, действующие ещё с 2022 года, доступны для скачивания на портале «Госуслуги», их можно инсталлировать как на компьютер, так и на мобильный телефон.

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Юлия Сафиулина
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