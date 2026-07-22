Минцифры представило доктрину по борьбе с ИТ-преступлениями

Минцифры предложило сформировать долгосрочную систему противодействия преступлениям, которые совершаются с помощью цифровых технологий. Проект соответствующей доктрины опубликован для общественного обсуждения.

Документ определяет, как государственные органы, банки и другие участники цифровой инфраструктуры должны будут взаимодействовать при борьбе с мошенничеством и другими нарушениями в сфере ИКТ. Авторы проекта делают акцент не только на раскрытии уже совершённых преступлений, но и на предотвращении условий, которые позволяют использовать технологии в противоправных целях.

Одним из предлагаемых изменений станет закрепление новых полномочий банков при возврате средств жертвам мошенников. В проекте говорится о необходимости создать правовой механизм, позволяющий совместно принимать решения о взыскании денег с получателей переводов, если операции были проведены без согласия клиента и связаны с мошенническими действиями.

Помимо финансового блока, доктрина охватывает развитие технических решений, подготовку специалистов, совершенствование работы правоохранительных органов и повышение эффективности взаимодействия с гражданами. Ещё одним направлением станет обеспечение защиты и достоверности информации.

Власти намерены начать с подготовки нормативной базы и проверки предложенных механизмов в 2027–2028 годах. Затем, в 2028–2030 годах, планируется запуск основных организационных и технологических инструментов. После 2031 года предполагается их развитие и корректировка.

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