«Опасный пуш»: Как мошенники через всплывающие окна оформляют подписки на россиян

Мошенники используют всплывающие уведомления для обмана россиян. Пользователи жалуются, что случайное касание экрана может оформить микрозаём или подписку. Эксперт «Мошеловки» Галактион Кучава в беседе с интернет-изданием Regions.ru объяснил, что простое открытие СМС или пуша не может автоматически зарегистрировать человека или оформить заём.

Опасность возникает, если пользователь переходит по ссылке, замаскированной под картинку или кнопку. Тогда его перенаправляют на фишинговый сайт, где просят ввести номер телефона, реквизиты или код. Этого недостаточно для операций через «Госуслуги», но достаточно для подключения платных подписок.

Для защиты эксперт советует отключить ненужные уведомления, не соглашаться на лишние разрешения и внимательно читать всплывающие окна. Если данные уже попали к мошенникам, нужно связаться с банком и оператором.

«Важно отслеживать свою цифровую активность и лишний раз нигде не давать согласия. Не нужно автоматически нажимать «принять всё», не разобравшись, на что именно вы соглашаетесь», — заключил Кучава.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники теперь выдают себя за сотрудников фондов, чтобы собирать пожертвования в мессенджерах и соцсетях. Для этого аферисты создают поддельные страницы, которые выглядят вполне правдоподобно.