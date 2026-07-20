Москвич купил золото на 30,6 млн и отдал курьеру мошенников

В Москве полиция раскрыла дело о хищении 30,6 млн рублей у пенсионера с помощью золотых слитков. В полицию обратился 59-летний житель столицы, который рассказал, что неизвестные, представляясь сотрудниками госструктур, убедили его купить в банке золотые слитки общим весом 2,5 кг для обеспечения безопасности его средств, сообщила пресс-служба московской полиции.

Доверившись преступникам, мужчина приобрёл драгоценный металл и передал его курьеру. Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнюю москвичку, которая оставила слитки в тайнике по указанию куратора. В ходе следственных действий девушка изобличена в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка заключена под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, а также соучастники и организаторы преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка, участвовавшая в мошеннической схеме, в результате которой из двух квартир в Красносельском районе были похищены ювелирные украшения и деньги на сумму около 6,8 млн рублей. Злоумышленники обманом убедили 18-летнего юношу оставить ключи и открыть двери, после чего совершили кражу.