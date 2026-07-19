В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу мошенников, похитивших 6,8 млн рублей

Семнадцатилетняя участница мошеннической схемы задержана в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Преступление было совершено 17 июля в Красносельском районе.

Злоумышленники позвонили 18-летнему юноше и под предлогом проведения обыска убедили его оставить ключи от квартиры в кустах у подъезда. Также они потребовали открыть дверь квартиры, где проживает его мать. В результате из двух квартир на улице Маршала Захарова и проспекте Героев мошенники похитили ювелирные украшения и деньги на общую сумму около 6,8 млн рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнюю неработающую девушку, которая помогала мошенникам. Часть похищенного имущества изъята. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в городе Никольское Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового у здания 124-го отдела полиции. По данным следствия, инцидент произошёл днём 15 июля — мальчик подбежал сзади и нанёс удар в шею. Однако из-за небольшого роста и недостаточной силы ребёнка лезвие не задело жизненно важные органы.