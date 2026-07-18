74-летняя москвичка отдала мошенникам более 34,5 млн рублей

В Москве 74-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 34,5 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Всё началось с сообщения о некой задолженности — пенсионерка перешла по ссылке, после чего ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах» с номерами для связи. Позвонив по ним, она попала к «специалистам», которые сообщили об оформлении от её имени кредитов.

Аферисты убедили женщину установить мессенджер, где с ней связался «представитель силовых структур» по видеосвязи. Он был в форменной одежде и даже показал служебное удостоверение, чем вызвал доверие. Лже-правоохранитель запугал пенсионерку уголовным преследованием и потребовал поместить все сбережения в «специальную казначейскую ячейку». В течение недели она снимала деньги со счетов и передавала их курьерам.

Прокуратура Москвы напоминает: не следуйте телефонным указаниям посторонних, даже если они представляются сотрудниками органов. Настоящие силовики никогда не просят устанавливать мессенджеры, общаться по видеосвязи, снимать деньги и передавать их курьерам. Не сообщайте незнакомцам сведения о своём имуществе.

Ранее сообщалось, что в Астрахани несовершеннолетняя под влиянием телефонных мошенников, представлявшихся курьером, сотрудниками «Госуслуг» и ФСБ, передала им наличные и золото на сумму почти 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.