Москвичей предупредили о мошенниках, собирающих пожертвования на личные карты

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств — один из главных признаков мошенничества», — говорится в сообщении.

Злоумышленники нередко выдают себя за сотрудников известных фондов, собирают деньги в общественных местах, рассылают просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и соцсетях, а также создают поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.

Специалисты советуют перечислять средства только на официальный расчётный счёт НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные интернет-страницы.

Ранее сообщалось, что в России выявлена новая мошенническая схема: жертвам приходят сообщения от имени МЭС с вредоносной ссылкой о штрафах, после чего они теряют доступ к аккаунту. Затем украинские аферисты звонят, представляясь полицейскими, и пытаются склонить жертву к преступным действиям. Юрист Иван Соловьёв предупредил о подобных случаях.