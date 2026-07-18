Москвичей предупредили о мошенниках, собирающих пожертвования на личные карты
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Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств — один из главных признаков мошенничества», — говорится в сообщении.
Злоумышленники нередко выдают себя за сотрудников известных фондов, собирают деньги в общественных местах, рассылают просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и соцсетях, а также создают поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.
Специалисты советуют перечислять средства только на официальный расчётный счёт НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные интернет-страницы.
Ранее сообщалось, что в России выявлена новая мошенническая схема: жертвам приходят сообщения от имени МЭС с вредоносной ссылкой о штрафах, после чего они теряют доступ к аккаунту. Затем украинские аферисты звонят, представляясь полицейскими, и пытаются склонить жертву к преступным действиям. Юрист Иван Соловьёв предупредил о подобных случаях.
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