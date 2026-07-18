Вы задолжали за электроэнергию: Украинские аферисты придумали новую схему обмана россиян

В нашей стране выявили новую мошенническую схему, связанную с оплатой долгов за электроэнергию. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал журналистам, что жертве приходит сообщение в мессенджере «от МЭС», в котором говорится о начислении некоего штрафа за просрочку платежей, а когда человек переходит по вредоносной ссылке, чтобы «ознакомиться с текущим состоянием счёта» — теряет доступ к аккаунту.

«Приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС», — указал юрист.

Через некоторое время попавшемуся на удочку начинают названивать украинские аферисты, представляющиеся правоохранителями. Их цель — склонить жертву к преступным действиям, пишет РИА «Новости».

Ранее мошенники кинули студента из Москвы на более чем 80 миллионов рублей. Он поверил в легенду преступников о взломе его аккаунта на «Госуслугах» и оформлении дорвененности для неизвестного иностранца.