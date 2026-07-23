В АТОР раскрыли причины снижения турпотока в Калининградскую область

Летом 2026 года Калининград недосчитался туристов из-за аномальной жары и неудобной логистики. Об этом в разговоре с «Национальной службой новостей» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

По словам эксперта, на снижение интереса повлиял и общий экономический спад, а также то, что люди стали меньше тратить. Курносов также добавил, что при благоприятном стечении обстоятельств турпоток вполне реально восстановить.

Он уверен, что местные отели переживут падение спроса, так как они могут регулировать доход за счёт цен, к тому же у них накопился финансовый запас за прошлые сезоны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининградской области воцарился аномальный зной: столбики термометров с утра перешагнули 30-градусную отметку. При этом на солнце фиксировалось более 50 градусов.