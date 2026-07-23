Земля ушла из-под ног: Мощный оползень разрушил дорогу в Дагестане

В Ахвахском районе Дагестана из-за оползня оказалась повреждена республиканская трасса «Ботлих — Карата». Движение транспорта перевели на объездной путь, специалисты работают на месте происшествия. Об этом сообщили в администрации района.

Оползень разрушил дорогу «Ботлих — Карата» в Дагестане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tut.dagestan

Кадры последствий появились в соцсетях благодаря местным жителям. На записи видно, как часть полотна вместе с асфальтом оказалась сорвана вниз, а рядом лежат фрагменты покрытия и пластиковые ограничители. Для автомобилистов организовали альтернативный маршрут через дорогу Цолода — Ингердах.

Помимо разрушения трассы, стихия повредила высоковольтную линию, которая обеспечивает питание Ахвахской подстанции. В районе ведутся восстановительные работы. Причиной схода грунта стали сильные осадки, которые прошли в республике 8, 16 и 19 июля. Специалисты оценивают последствия происшествия и занимаются устранением повреждений. О сроках полного восстановления транспортного сообщения и подачи электроэнергии местных жителей уведомят дополнительно.

Напомним, в июле на Дагестан обрушились сильные ливни, приведшие к масштабным разрушениям. Обильные осадки вызвали резкий подъём уровня воды в реках, что привело к подтоплению жилых домов, размыву автомобильных дорог и мостов, а также сходу селей и оползней. В пиковый период без транспортного сообщения и электроснабжения остались многие населённые пункты. Стихия также спровоцировала частичное разрушение дамбы в Кайтагском районе и введение режима чрезвычайной ситуации в Гергебильском районе, откуда для безопасности людей проводилась эвакуация.