Отрезаны от мира: Жители Киренска ездят к врачам по грунтовке, где «дежурят» медведи и нет связи

Жители Киренска (Иркутская область) оказались в транспортной изоляции после закрытия аэропорта. Город с населением 15 тысяч человек, окружённый реками Леной и Киренгой, теперь связан с «большой землёй» только одной грунтовой дорогой, на которой «дежурят» медведи. Об этом пишет «Газета.ru».

Из-за отсутствия авиасообщения в Киренске обострилась нехватка врачей: единственный акушер-гинеколог в отпуске, роды принимать некому, из хирургов остался один дежурный. Сложные анализы раньше отправляли самолётом в Иркутск, теперь это невозможно. Дорога до областного центра занимает до 20 часов по грунтовке, где летом бродят медведи и на 300 км нет связи.

Аэропорт закрыли из-за аварийной взлётно-посадочной полосы, не ремонтировавшейся более 20 лет. Ремонт запланирован на 2028–2030 годы, но у оператора нет денег. В ответ на это горожане провели митинг и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ранее Life.ru рассказывал, что город Бодайбо остался без автомобильного сообщения с Иркутской областью и Бурятией из-за паводка. Движение перекрыто после разлива рек, участки трасс затоплены. Восстановление начнётся после спада воды, но синоптики прогнозируют новые ливни.