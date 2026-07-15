Тайфун «Бави» затапливает Приморье: Под водой оказались дороги сразу в нескольких округах

Тайфун «Бави» принёс в Приморский край сильные дожди, которые осложнили дорожную обстановку в западной части региона. На нескольких трассах зафиксированы переливы, а один из участков полностью закрыли для транспорта. Об этом сообщил Минтранс региона.

В Приморье несколько дорог подтопило из-за дождей тайфуна «Бави». Видео © Telegram / Новости VL.ru | Владивосток

В Пограничном округе движение полностью остановили на 18-м километре дороги Гродеково — Барановка — Садовый. Причиной стал перелив глубиной более 50 сантиметров. К восстановлению проезда дорожные службы приступят только после того, как вода уйдёт. На подъезде к селу Духовское на седьмом километре глубина перелива составляет от 10 до 20 сантиметров, однако автомобили по-прежнему могут проехать. Аналогичная ситуация сложилась на 80-м километре трассы Сибирцево — Жариково — Комиссарово, где движение также сохраняется.

В Хорольском округе вода вышла на дорогу сразу на нескольких участках подъезда к селу Сиваковка. Глубина переливов достигает 15–20 сантиметров, но ограничений для транспорта пока не вводили. Ещё один подтопленный участок находится на 10–11-м километрах дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Там уровень воды достигает 20 сантиметров, однако проезд остаётся открытым.

Кроме того, перелив глубиной около 30 сантиметров образовался на объезде аварийного моста на седьмом километре трассы Хороль — Поповка — Лукашевка. Легковые автомобили массой до пяти тонн направляют по самому аварийному мосту, а ремонт объездной дороги начнётся после спада воды. Тем временем специалисты «Примавтодора» работают в районе Фокино, где существует угроза подтопления участка между Домашлино и Руднево. На месте задействован экскаватор, который расчищает водопропускную трубу у объезда аварийного моста, чтобы не допустить дальнейшего подъёма воды.

Ранее тайфун «Бави» привёл к десяткам происшествий на Тайване. В результате разгула стихии пострадали не менее 36 человек, однако погибших и получивших тяжёлые травмы не зарегистрировано. Большинство инцидентов произошло во время подготовки к приходу тайфуна, ещё часть людей получила травмы в дорожно-транспортных происшествиях с участием велосипедов.