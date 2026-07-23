Россиянам объяснили, когда придут детские пособия и выплаты в августе

Большинство пособий семьям с детьми и беременным женщинам в августе 2026 года перечислят по обычному графику. Изменится лишь одна дата: выплату, назначенную на субботу, перенесут на пятницу.

3 августа на банковские счета и карты «Мир» поступят единое пособие, выплата по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, а также средства на детей военнослужащих по призыву. Обычно эти виды поддержки перечисляют третьего числа каждого месяца за предыдущий.

5 августа семьи с невысокими доходами получат ежемесячную выплату из материнского капитала на детей младше трёх лет. Эта дата едина для получателей по всей стране.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям должны были перечислить 8 августа. Однако эта дата выпадает на субботу, поэтому деньги поступят досрочно — в пятницу, 7 августа.

При первичном оформлении ждать единого дня не нужно. Первая сумма приходит отдельно после назначения меры поддержки — срок зависит от её вида и обычно составляет от пяти до десяти рабочих дней.

Тем, кто получает деньги через «Почту России», средства доставят по региональному графику отделения до 25 августа. Точную дату можно уточнить в местном отделении СФР или по телефону горячей линии 8 800 100-00-01.

Массовой индексации федеральных пособий в августе не предусмотрено: основные фиксированные выплаты уже повысили на 5,6% с 1 февраля. При этом семьи с двумя и более детьми ещё могут подать заявление на возврат части НДФЛ, а в регионах перед учебным годом действуют компенсации на школьную форму.

В 2026 году семьям доступны единое пособие, материнский капитал, выплаты при рождении ребёнка и средства по уходу до полутора лет. Размер некоторых мер поддержки зависит от доходов, регионального прожиточного минимума и занятости родителей.