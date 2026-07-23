Учительница 17 лет просидела на больничном, получая зарплату

В Германии учительницу подозревают в симуляции болезни на протяжении почти 17 лет для незаконного получения зарплаты. О ходе расследования 23 июля рассказало издание Die Zeit.

Прокуратура Дуйсбурга начала уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи провели обыск в доме женщины. По версии правоохранителей, педагог предоставляла работодателю фиктивные сведения о нетрудоспособности, в то время как сама вела активную профессиональную деятельность. Установлено, что в период непрерывного больничного она практиковала как натуропат и даже засветилась на конкурсе стартапов.

Преподавательскую деятельность женщина прекратила ещё в 2009 году. При этом больничные листы продлевались без какого-либо государственного вмешательства и требований пройти официальную медкомиссию. В связи со сложившейся ситуацией дисциплинарное производство затронуло не только педагога, но и сотрудника районного управления в Дюссельдорфе.

В конце мая текущего года чиновники приняли решение отправить её на пенсию. Сейчас она получает выплаты в размере пенсионного содержания, а не полную зарплату, однако успела оспорить это постановление в административном суде Дюссельдорфа.

Ещё в августе 2025 года суд обязал её пройти полную диспансеризацию для допуска к работе, но женщина подала апелляцию, настаивая на отсутствии оснований для медосмотра. Сейчас дисциплинарное разбирательство приостановлено, и окончательная точка будет поставлена после завершения расследования.