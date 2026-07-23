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23 июля, 16:57

Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта против детей активистки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Белорусская сторона передала Варшаве сведения о готовящемся нападении на территории соседнего государства. Информацию озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне вручили оперативные данные, поступившие по линии правоохранительных органов. Согласно переданным сведениям, фигурантом дела выступает человек, осуждённый в РБ по нескольким статьям уголовного кодекса.

Ранее власти республики лишили его дополнительной защиты и права находиться в стране. Именно это обстоятельство, как утверждается, стало мотивом для планирования преступления.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули ключевую деталь замысла. Целью атаки должны были стать несовершеннолетние дети активистки с белорусским гражданством, проживающей в Польше. Таким способом злоумышленник якобы хотел отомстить ей за недостаточные усилия по сохранению его миграционного статуса.

В МИД добавили, что диалог по этому вопросу будет продолжен. При появлении новой информации сведения обещают оперативно направлять по каналам связи между компетентными органами обеих стран.

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Никита Никонов
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