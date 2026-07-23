Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта против детей активистки

Белорусская сторона передала Варшаве сведения о готовящемся нападении на территории соседнего государства. Информацию озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне вручили оперативные данные, поступившие по линии правоохранительных органов. Согласно переданным сведениям, фигурантом дела выступает человек, осуждённый в РБ по нескольким статьям уголовного кодекса.

Ранее власти республики лишили его дополнительной защиты и права находиться в стране. Именно это обстоятельство, как утверждается, стало мотивом для планирования преступления.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули ключевую деталь замысла. Целью атаки должны были стать несовершеннолетние дети активистки с белорусским гражданством, проживающей в Польше. Таким способом злоумышленник якобы хотел отомстить ей за недостаточные усилия по сохранению его миграционного статуса.

В МИД добавили, что диалог по этому вопросу будет продолжен. При появлении новой информации сведения обещают оперативно направлять по каналам связи между компетентными органами обеих стран.