Кот залез в шахту и оставил без интернета многоквартирный дом под Красноярском

В Красноярском крае инженер телекоммуникационной компании спас кота, провалившегося в слаботочную шахту с кабелями. Об этом пишет SHOT.

В красноярском посёлке Солнечный кот оставил без интернета многоквартирный дом. Видео © Telegram / «Орион телеком»

Инцидент произошёл в посёлке Солнечный. Сигнал о неисправности поступил сотруднику компании Владиславу Андрееву из дома на проспекте Молодёжный. Приехав на вызов из-за отсутствия интернета, он застал в подъезде встревоженных жильцов. Источником переполоха оказался серый Барсик, застрявший в техническом проёме и оглашавший помещение звонким мяуканьем. Самостоятельно извлечь питомца у соседей не получалось, поэтому для безопасности в подъезде пришлось на время обесточить сеть.

Инженер не растерялся и проявил смекалку. Из подручных средств — швабры и отрезка кабеля — он смастерил импровизированную ловчую петлю. Аккуратно подцепив усатого пленника, мужчина вытащил его наружу и вернул хозяевам. Сразу после успешной операции в доме снова включили свет и восстановили доступ к интернету.

Ранее в Набережных Челнах местные жители, волонтёры и сотрудники управляющей компании больше недели искали источник мяуканья и в итоге разобрали стену в квартире пенсионеров, чтобы спасти застрявшего в вентиляции кота. Кот оказался замурованным в вентиляционной шахте на 1-м этаже, и хозяева жилья — пожилые супруги — вместе с коммунальщиками проделали отверстия в кухонной стене, поставив рядом табуретку с водой и кормом.