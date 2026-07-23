В Белом доме раскрыли причину недовольства Трампа сенатором Тьюном

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Об этом в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Разногласия связаны с продвижением законопроекта Save America Act. Республиканец хочет, чтобы Конгресс принял максимально возможную часть документа до начала августовских каникул.

«Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы к августовским каникулам (конгресса. — Прим. Life.ru) была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act», — сказала Левитт журналистам.

Ранее американский лидер призвал республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию. Он назвал её необходимым шагом для принятия бюджета и дальнейшего рассмотрения Save America Act. Законопроект предусматривает проверку гражданства при регистрации для участия в федеральных выборах. Избирателям потребуется предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Авторами инициативы выступили республиканцы. Они считают, что новые требования не позволят иностранцам и нелегальным мигрантам регистрироваться для участия в голосовании.

Ранее сообщалось, что высокопоставленного сотрудника Пентагона Брендона Ньюсома отстранили от исполнения обязанностей после публикации скрытого видео. На записи он критиковал Дональда Трампа и политику его администрации, а также операцию США против Ирана. Материал распространил консервативный активист Джеймс О’Киф, после чего руководство ведомства начало проверку. Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Ханг Као подтвердил отстранение Ньюсома. Окончательное решение о его дальнейшей работе примут позднее.