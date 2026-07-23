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23 июля, 11:09

Назвал Трампа «типичным нарциссом»: Чиновник Пентагона лишился должности после утечки видео

Newsweek: Чиновника Пентагона отстранили после критики Трампа

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Высокопоставленного сотрудника Пентагона Брендона Ньюсома, работавшего в аппарате министра Военно-морских сил Америки, отстранили от исполнения обязанностей после публикации видео, на котором он критически высказывается о президенте США Дональде Трампе и политике его администрации. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Помимо личной оценки американского лидера, чиновник раскритиковал операцию США против Ирана. По его мнению, эта кампания была «крайне глупой». Видео появилось в социальных сетях после публикации американского консервативного активиста Джеймса О’Кифа. В следствии этого руководство ведомства инициировало проверку.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као сообщил, что Ньюсом уже отстранён от работы. Он также отметил, что окончательное решение о дальнейших мерах в отношении сотрудника будет принято позднее.

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Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа могут произойти новые кадровые перестановки. Президент США рассматривает возможность увольнения чиновников, которые выступали против соглашения с Ираном. В числе тех, кого могут затронуть возможные решения, называются глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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Милена Скрипальщикова
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