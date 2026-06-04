В Бангладеш уволили куратора зоопарка после истории с буйволом Трампом

В Бангладеш разгорелся необычный скандал вокруг редкого буйвола-альбиноса, которого прозвали Дональдом Трампом. Животное перевезли в национальный зоопарк Дакки, после чего история дошла до увольнения одного из кураторов.

По данным AP, сначала буйвола собирались использовать в традиционном обряде на Курбан-байрам. Позже животное выкупили и отправили в зоопарк. Своё прозвище буйвол получил из-за внешнего сходства с президентом США Дональдом Трампом. Внимание привлекла большая копна золотистых волос на голове животного.

Сначала у вольера даже появилась табличка «Дональд Трамп». Однако после критики в соцсетях её убрали: часть пользователей сочла неправильным называть животное в честь «одного из самых влиятельных мировых лидеров».

После появления буйвола в зоопарке один из кураторов лишился работы. AP отмечает, что причина увольнения неизвестна. История быстро стала вирусной именно из-за сочетания политики, соцсетей и экзотического животного. Формально речь идёт о редком буйволе-альбиносе, но в центре внимания оказалась не его судьба, а имя, которое оказалось слишком громким для зоопарка.