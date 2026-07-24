45 млн и немного пива: Дитер Болен из Modern Talking назвал условия для приезда в Москву

Экс-солист Modern Talking Дитер Болен может выступить на закрытом мероприятии в Москве. За часовое шоу немецкий певец запросил 500 тысяч евро — около 45 млн рублей, сообщает SHOT.

Сейчас представители 72-летнего артиста ведут переговоры с российской компанией. Помимо гонорара, заказчику предстоит оплатить перелёт звезды бизнес-классом и проживание в пятизвёздочном отеле. Вместе с Боленом в столицу должны прилететь ещё пять участников коллектива. Для музыкантов требуют отдельные стандартные номера, тогда как самого исполнителя необходимо поселить в люксе. Предоплату команда принимает только наличными. Передать деньги предлагается в Гамбурге или на Майорке.

В бытовом райдере нет необычных требований. Артисту достаточно завтрака, обеда и ужина в гостинице, а также безалкогольных напитков. Менеджер музыканта отдельно попросил организаторов приобрести пиво. «Would be nice to get some beer», — говорится в райдере.

Болен неоднократно критиковал антироссийские санкции и политику властей Германии. Из-за подобных заявлений его выступления в некоторых европейских странах оказались под угрозой отмены.