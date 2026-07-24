Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 07:44

В Минтруде назвали рабочие профессии с высокими зарплатами — цифры впечатляют

Котяков: Сварщики, монтажники и машинисты эскаваторов зарабатывают до 400 тысяч

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самые высокие доходы среди рабочих профессий сегодня получают сварщики и машинисты экскаваторов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат шесть позиций занимают именно рабочие специальности. Средний оклад сварщика держится на отметке в 160 тысяч рублей, а мастера высокотехнологичной сварки могут рассчитывать уже на 400 тысяч рублей ежемесячно.

Котяков уточнил, что на цифры всегда влияет сезонный фактор, однако в целом рабочие профессии устойчиво закрепились в верхней части зарплатного рейтинга. Помимо сварщиков и машинистов экскаваторов, в лидерах также монтажники металлоконструкций.

Кроме того, в число наиболее высокооплачиваемых специалистов вошли программисты, инженеры с продвинутыми цифровыми компетенциями и стоматологи. Таким образом, рынок труда всё чётче сигнализирует: квалифицированный ручной труд ценится не меньше, а зачастую и выше офисного.

Новый указ Путина о поддержке учителей: какие льготы получат педагоги в 2026 году
Новый указ Путина о поддержке учителей: какие льготы получат педагоги в 2026 году

Ранее Антон Котяков заявил, что агрономы, ветеринары и технологи-сыроделы останутся крайне востребованными как минимум до 2032 года. По его оценке, в ближайшие годы экономике потребуется порядка 42 тысяч таких специалистов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Антон Котяков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar