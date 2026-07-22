Глава Минтруда назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года, и это не айтишники

Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения сохранят высокий спрос на рынке труда как минимум до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, именно эти направления стали номинациями федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проходит 21–22 июля в Мордовии.

Котяков отметил, что в ближайшие годы российской экономике потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. По его мнению, конкурс помогает привлечь внимание молодежи к востребованным профессиям и демонстрирует возможности для успешного трудоустройства.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года среди представителей рабочих специальностей. В 2025 году по поручению президента России он был обновлен и включен в национальный проект «Кадры».

А эксперты прогнозируют, что во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. Повышенный спрос, по его словам, сохранится на токарей, фрезеровщиков и сварщиков. Подробнее о потребностях рынка труда читайте на Life.ru.