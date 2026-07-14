В финал конкурса «Лучший по профессии» вышли более 415 специалистов

Основная часть регионального отбора конкурса «Лучший по профессии» завершилась, в федеральные финалы прошли более 415 человек. Итоги предварительных состязаний представили 13 июля. В 2026 году число региональных этапов выросло почти вдвое.

Федеральная часть стартует 21 июля в Мордовии. Первыми определят лучших агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения. Задания максимально приблизили к реальным производственным условиям. Повара готовят несколько блюд из заранее неизвестных ингредиентов, машинисты тяжёлой техники проходят полосы препятствий и закрывают ковшом спичечные коробки, а инспекторы транспортной безопасности выполняют испытания непосредственно на станции метро.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, почти половина из 1,9 млн вакансий на портале «Работа России» приходится на рабочие специальности. До 2032 года экономике дополнительно потребуется около 3 млн квалифицированных сотрудников и операторов производственных установок. В этом году появилась отдельная номинация «Второй старт» для участников спецоперации, вернувшихся к прежнему делу или освоивших новое направление. Она стала самой массовой и проводится в 64 регионах.

«В общей сложности уже прошедшие региональные этапы объединили порядка 80 тыс. человек — это как конкурсанты, так и те, кто принял участие в деловых и профориентационных мероприятиях конкурса», — рассказал глава Минтруда.

Самая масштабная региональная программа прошла в Татарстане — по 23 номинациям. В Чувашии организовали 18 отборов, в Пермском крае — 15. Татарстан примет финал монтажников радиоэлектронной аппаратуры, Чувашия — четыре состязания строителей и машинистов, а Пермь второй год подряд станет площадкой для сварщиков.

«Сегодняшние победители становятся завтрашними наставниками, передают опыт молодым специалистам», — отметил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, предприятия республики направили на конкурс более 160 работников.

Всего своих представителей направили более 2,1 тыс. компаний, что вдвое превышает показатель прошлого года. Победитель федерального этапа получит 1 млн рублей, занявшие второе и третье места — 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

Ранее на ВДНХ в Москве подвели итоги конкурса «Это у нас семейное», победителями которого стали 60 семей. Каждая получила сертификат на 5 млн рублей для обустройства жилья, а в ходе состязаний участники выполняли творческие и бытовые задания, включая приготовление блюд, танцы и съёмку видео.