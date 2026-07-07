На конкурс «Родная игрушка» поступило более 4,3 тыс. заявок из всех регионов РФ

Завершился приём заявок в самой популярной номинации конкурса «Родная игрушка» — «Идеи игр и игрушек». Всего поступило 4330 заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс организован Обществом «Знание» и «Движением первых» по поручению президента.

В этой номинации участвовали авторы, у которых ещё нет готового образца, а только идея — текст, эскиз, чертёж, макет или 3D-модель. Активнее всего заявки присылали из Московской области (396), Самарской области (267), Москвы (266) и ДНР (202). В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Нижегородская, Белгородская, Свердловская области, Краснодарский край и Татарстан.

Среди участников — воспитатели, врачи, инженеры, юристы, фармацевты и даже школьники. Самому младшему автору 8 лет, самому старшему — 79. Как отметил замгендиректора общества «Знание» Кирилл Хвиль, почти у всех заявок общий мотив — через игрушку говорить с ребёнком о семье, доме и стране.

Чаще всего предлагали сюжетно-образные игрушки (1962 заявки) и настольные игры (1781). Реже — конструкторы (355) и технические игрушки (232). Треть всех идей связана с единством народов России, ещё треть — с семейными ценностями, 20% — с историей и культурой, 15% — с героями современности и 5% — с технологиями.

Почти каждый шестой участник — подросток 14–18 лет. Они чаще придумывают персонажей и истории, опираясь на русские сказки и образы родного края — от Шурале до «русского робота». Более 150 воспитателей предложили игры для развития моторики и логики.

Около 40% проектов связаны с народными промыслами и фольклором. Треть заявок — тактильные игрушки из натуральных материалов, четверть — семейные форматы для совместной игры. Некоторые авторы используют QR-коды и интерактивные элементы, чтобы знакомить детей с историей.

Следующий этап — экспертная оценка. До 40 работ пройдут в финал, а затем определят до 15 победителей в этой номинации. Их ждут наставничество, доработка и создание прототипов. Осенью лучшие проекты покажут на выставке. Приём заявок в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» продолжается до 14 августа. Финалисты смогут попасть в банк идей или получить знак «Родная игрушка». Первый сезон конкурса собрал более 28 тысяч заявок, 24 проекта стали победителями, некоторые уже выпускаются серийно — тираж превысил 167 тысяч экземпляров.

Ранее 5 июля в мастерской управления «Сенеж» открылся финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Праздник приурочили ко Дню семьи, любви и верности. В финале участвовали 328 семей из 85 регионов — больше двух тысяч человек. Событие началось с парада в национальных костюмах, где семьи представляли свои традиции. Завершилось всё общим хороводом, который символизировал единство многонациональной России.