АвтоВаз закроется на три недели и вложит 370 миллионов в модернизацию конвейера

АвтоВАЗ анонсировал корпоративную паузу, во время которой на производстве развернутся масштабные работы. Как сообщили в пресс-службе предприятия, отпуск продлится с 27 июля по 16 августа.

За эти три недели планируется выполнить более тринадцати тысяч задач. Основной объём связан с финальной подготовкой к старту выпуска кроссовера Lada Azimut: на линиях смонтируют манипулятор для установки лобового стекла и запустят автоматизированную систему нанесения клея-мастики на детали кузова.

Одновременно начнётся подготовка к выпуску Lada Granta с автоматической трансмиссией, которая появится в 2027 году. Всего на ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования, а также на улучшение условий труда сотрудников направят свыше 370 миллионов рублей.

На днях Life.ru рассказывал, что «АвтоВАЗ» запустил в Тольятти серийное производство обновлённой Lada Niva Legend, сообщили в пресс-службе компании. Внедорожник получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, современную электронику и свыше 350 новых или обновлённых деталей и узлов, сохранив при этом классический дизайн. Улучшены экономичность, управляемость, динамика и пассивная безопасность. Дата старта продаж и цены пока неизвестны.