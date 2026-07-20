«АвтоВаз» запустил в серию Lada Niva Legend с новым двигателем и 350 улучшениями

Внедорожник получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, а также новые электронные системы. Улучшены все технические характеристики — от экономичности и управляемости до динамики и пассивной безопасности. При этом классический дизайн модели был сохранён. Всего в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Старт продаж и цены обновлённой версии пока не объявлены.