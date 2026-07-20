«АвтоВаз» запустил в серию Lada Niva Legend с новым двигателем и 350 улучшениями
Lada Niva Legend. Обложка © Официальный сайт LADA.
«АвтоВаз» 20 июля начал серийное производство обновлённой Lada Niva Legend. Церемония запуска прошла в Тольятти, сообщили в пресс-службе компании.
Внедорожник получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, а также новые электронные системы. Улучшены все технические характеристики — от экономичности и управляемости до динамики и пассивной безопасности. При этом классический дизайн модели был сохранён. Всего в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Старт продаж и цены обновлённой версии пока не объявлены.
Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» приступила к выпуску седанов Lada Aura с обновлённым оснащением, включающим автоматическую климат-систему и телематический комплекс Lada Connect Старт, которые теперь устанавливаются во все комплектации. Новые функции позволяют поддерживать заданную температуру в салоне, а через приложение «Мир Lada» удалённо контролировать геопозицию, запас топлива и состояние двигателя
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.