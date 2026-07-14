Получившего гражданство РФ экс-дизайнера BMW не позвали работать в «Автоваз»

Российские автоконцерны пока не планируют приглашать на работу бывшего дизайнера BMW Пьера Леклерка, намедни получившего гражданство РФ. Об этом сотрудники «Автоваза», ГАЗа, КамАЗа и «Москвича» рассказали Mash.

Представители автопроизводителей заявили, что не направляли специалисту предложений. Им также неизвестно о возможном переезде бельгийца в Россию.

Леклерк проработал в BMW 13 лет и участвовал в создании дизайна моделей X5 и X6. Позже он перешёл в Great Wall Motors, где занимался автомобилями Haval и Wey. В дальнейшем специалист трудился в Kia Motors и возглавлял дизайнерское направление Citroën.

Ранее Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку, работавшему над BMW X5 и X6. Соответствующий указ, в котором указаны дата и место рождения специалиста, опубликован на портале правовых актов.