Путин принял в гражданство России дизайнера BMV X5 и X6 Пьера Лекрера

Бельгийский дизайнер автомобилей BMV X5 и X6 Пьер Лекрер получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина. Документ есть на портале публикования правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации <…> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии», — говорится в указе.

Ранее внук знаменитого французского генерала и экс-президента Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хочет перебраться с семьёй в Россию. Он подтвердил, что рассматривает получение гражданства, и пояснил, что восхищается страной и желает дать детям лучшее образование, что предполагает переезд. Пока он посещает РФ как иностранец.