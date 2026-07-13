Путин принял в гражданство России дизайнера BMV X5 и X6 Пьера Лекрера
Пьер Леклер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pierre_leclercq_official
Бельгийский дизайнер автомобилей BMV X5 и X6 Пьер Лекрер получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина. Документ есть на портале публикования правовых актов.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации <…> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии», — говорится в указе.
Ранее внук знаменитого французского генерала и экс-президента Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хочет перебраться с семьёй в Россию. Он подтвердил, что рассматривает получение гражданства, и пояснил, что восхищается страной и желает дать детям лучшее образование, что предполагает переезд. Пока он посещает РФ как иностранец.
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